Ник Прошвиц - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Прошвиц
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Прошвиц
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2013
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|4:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|02.11.2013
|70' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|27.10.2013
|87' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|05.10.2013
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)