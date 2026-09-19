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Румыния. Лига I
Команды
Ботошани
Эрвин Онженда
Статистика
€ 450 тыс
Эрвин Онженда - статистика
Ботошани
24 июня 1995 (31), Париж
#26 | Нападающий
169 см
Франция | Конго
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
3 : 1
19.09.2026
Ботошани
1' - 90'
68'
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
1 : 1
13.09.2026
Ботошани
1' - 73'
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
5 : 0
05.09.2026
Сепси
70' - 90'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
Румыния. Лига I 2024/2025
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Суперкубок Франции 2014
Товарищеские матчи 2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аполлон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Олимпиакос
2 : 1
25.08.2022
Аполлон
67' - 120'
Лига Европы, 4 раунд
Аполлон
1 : 1
18.08.2022
Олимпиакос
46' - 90'
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