Кирилл Плотников - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Плотников
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Плотников
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|11
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Химки (Химки)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|26.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|17.10.2015
|1' -49'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|35' 49'
|12.10.2015
|1' -77'
|Москва (Москва)
|2:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|05.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|01.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.09.2015
|42' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Строгино (Москва)
|15.09.2015
|46' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|64'
|08.09.2015
|1' -57'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|01.09.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)