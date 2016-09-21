Игорь Бугаенко - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Бугаенко
|Команда
|Динамо СПб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|69
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Бугаенко
|Команда
|Динамо СПб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|88' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:0
(3:4)п
|Амкар-Пермь (Пермь)