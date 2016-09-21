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    Игорь Бугаенко - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Игорь
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Бугаенко
    Команда Динамо СПб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 августа 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 88' -90' Волга (Ульяновск) 0:0
    (3:4)п    		 Амкар-Пермь (Пермь)
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