Анрик Гаджиев - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Анрик
|Отчество
|Хваджаевич
|Фамилия
|Гаджиев
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Вес
|81
|Имя
|Анрик
|Отчество
|Хваджаевич
|Фамилия
|Гаджиев
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|5
|0
|0
|0
|0
|ЦРФСО
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -74'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|06.11.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Химки (Химки)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|Коломна (Коломна)
|01.10.2015
|88' -90'
|Волга (Тверь)
|0:2
|Химки (Химки)
|19.09.2015
|90' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Химки (Химки)
|01.09.2015
|77' -90'
|Химки (Химки)
|4:0
|Псков-747 (Псков)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:1
|Строгино (Москва)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|1:2
|Химки (Химки)
|04.08.2015
|67' -90'
|Химки (Химки)
|3:0
|Спартак К (Кострома)
|20.07.2015
|90' -90'
|Химки (Химки)
|1:0
|Сочи (Сочи)