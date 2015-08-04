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    Анрик Гаджиев - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Анрик
    Отчество Хваджаевич
    Фамилия Гаджиев
    Команда ЦРФСО
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 июня 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 5 0 0 0 0
    ЦРФСО 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 1' -74' Сочи (Сочи) 3:0 ЦРФСО (Смоленск)
    06.11.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 0:0 Химки (Химки)
    01.11.2015 Был в запасе Химки (Химки) 1:1 Коломна (Коломна)
    01.10.2015 88' -90' Волга (Тверь) 0:2 Химки (Химки)
    19.09.2015 90' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:1 Химки (Химки)
    01.09.2015 77' -90' Химки (Химки) 4:0 Псков-747 (Псков)
    23.08.2015 Был в запасе Химки (Химки) 2:1 Строгино (Москва)
    18.08.2015 Был в запасе Химки (Химки) 2:2 ЦРФСО (Смоленск)
    12.08.2015 Был в запасе Коломна (Коломна) 1:2 Химки (Химки)
    04.08.2015 67' -90' Химки (Химки) 3:0 Спартак К (Кострома)
    20.07.2015 90' -90' Химки (Химки) 1:0 Сочи (Сочи)
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