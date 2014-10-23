Фарлей - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Виейра Роса
|Фамилия
|Фарлей
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Виейра Роса
|Фамилия
|Фарлей
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.11.2014
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:1
|Аполлон (Лимассол)
|23'
|06.11.2014
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|0:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|23.10.2014
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:0
|Аполлон (Лимассол)