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    Фарлей - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Виейра Роса
    Фамилия Фарлей
    Команда Аполлон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 января 1994 (29 лет)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -90' Аполлон (Лимассол) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    27.11.2014 1' -90' Цюрих (Цюрих) 3:1 Аполлон (Лимассол)
    23'
    06.11.2014 1' -90' Аполлон (Лимассол) 0:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    23.10.2014 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 5:0 Аполлон (Лимассол)
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