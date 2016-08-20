Николай Кирица - статистика
#61 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Кирица
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Имя
|Николай
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Кирица
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|11
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.11.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|30.10.2016
|1' -69'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|66'
|20.10.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|90'
|14.10.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|16'
|25.09.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.09.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|09.09.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|25.08.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|20.08.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|13.08.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)