|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2014
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:3
|Волга (Нижний Новгород)
|18.11.2014
|81' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|14.11.2014
|64' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|68'
|08.11.2014
|71' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:5
|Шинник (Ярославль)
|10.08.2014
|59' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Волгарь (Астрахань)
|70'
|03.08.2014
|80' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)