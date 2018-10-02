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    Веллингтон Нем - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Веллингтон
    Фамилия Нем
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 февраля 1992 (31 год)
    Рост 165
    Вес 69
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2018 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:1 Лион (Лион)
    27.11.2018 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 2:3 Шахтер (Донецк)
    07.11.2018 77' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 6:0 Шахтер (Донецк)
    23.10.2018 1' -90' Шахтер (Донецк) 0:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    02.10.2018 Был в запасе Лион (Лион) 2:2 Шахтер (Донецк)
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