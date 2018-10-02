Веллингтон Нем - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Веллингтон
|Фамилия
|Нем
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|165
|Вес
|69
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Веллингтон
|Фамилия
|Нем
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|165
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2018
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Лион (Лион)
|27.11.2018
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:3
|Шахтер (Донецк)
|07.11.2018
|77' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|6:0
|Шахтер (Донецк)
|23.10.2018
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|0:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|02.10.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:2
|Шахтер (Донецк)