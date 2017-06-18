Альфредо Талавера - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Альфредо
|Фамилия
|Талавера
|Команда
|Хуарес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 сентября 1982 (40 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Альфредо
|Фамилия
|Талавера
|Команда
|Хуарес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 сентября 1982 (40 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мексика
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.07.2017
|Был в запасе
|Португалия
|2:1
|Мексика
|29.06.2017
|Был в запасе
|Германия
|4:1
|Мексика
|24.06.2017
|Был в запасе
|Мексика
|2:1
|Россия
|21.06.2017
|1' -90'
|Мексика
|2:1
|Новая Зеландия
|18.06.2017
|Был в запасе
|Португалия
|2:2
|Мексика