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    Альфредо Талавера - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Альфредо
    Фамилия Талавера
    Команда Хуарес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мексика 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.07.2017 Был в запасе Португалия 2:1 Мексика
    29.06.2017 Был в запасе Германия 4:1 Мексика
    24.06.2017 Был в запасе Мексика 2:1 Россия
    21.06.2017 1' -90' Мексика 2:1 Новая Зеландия
    18.06.2017 Был в запасе Португалия 2:2 Мексика
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