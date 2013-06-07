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    Бурак Эрис - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Бурак
    Фамилия Эрис
    Команда Эшен-Маурен
    Состав Основной
    Родной город Грабс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июля 1989 (33 года)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 Был в запасе Греция 2:0 Лихтенштейн
    11.10.2013 80' -90' Босния и Герцеговина 4:1 Лихтенштейн
    10.09.2013 Был в запасе Литва 2:0 Лихтенштейн
    06.09.2013 Был в запасе Лихтенштейн 0:1 Греция
    07.06.2013 Был в запасе Лихтенштейн 1:1 Словакия
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