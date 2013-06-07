Бурак Эрис - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Бурак
|Фамилия
|Эрис
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грабс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1989 (33 года)
|Рост
|170
|Имя
|Бурак
|Фамилия
|Эрис
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грабс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1989 (33 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|Был в запасе
|Греция
|2:0
|Лихтенштейн
|11.10.2013
|80' -90'
|Босния и Герцеговина
|4:1
|Лихтенштейн
|10.09.2013
|Был в запасе
|Литва
|2:0
|Лихтенштейн
|06.09.2013
|Был в запасе
|Лихтенштейн
|0:1
|Греция
|07.06.2013
|Был в запасе
|Лихтенштейн
|1:1
|Словакия