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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Греция
Лихтенштейн - Греция: обзор матча 06 сентября 2013
Лихтенштейн
06.09.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
0 : 1
Завершен
Греция
72'
К. Митроглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Греция
Замена
Р. Губзер
️️️️
М. Кристен
90'
+2
Замена
С. Йилдыз
️️️️
С. Визер
86'
84'
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
Л. Христодулопулос
72'
ГОЛ! 0:1!
К. Митроглу
67'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
П. Тахцидис
Вторая желтая
Д. Хаслер
66'
Желтая карточка
Н. Хаслер
63'
59'
Вторая желтая
Х. Холебас
Желтая карточка
М. Кристен
59'
Желтая карточка
Д. Хаслер
47'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Холебас
45'
+1
Замена
С. Нинис
️️️️
П. Коне
41'
Желтая карточка
В. Торосидис
Замена
А. Кристен
️️️️
М. Фрик
27'
Желтая карточка
М. Фрик
25'
22'
Желтая карточка
П. Коне
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
23
Мишель Польверино
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
7
Давид Хаслер
ЦФ
10
Марио Фрик
ЦФ
0
Матиас Кристен
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
17
Олджай Гюр
ЦЗ
0
Бурак Эрис
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
9
Томас Бек
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
17
Димитриос Пападопулос
ЦФ
3-4-3
0
Йеле
0
Эри
6
Штокласа
5
Квинтанс
23
Польверино
18
Хаслер
11
Бургмайер
10
Визер
0
Кристен
10
Фрик
7
Хаслер
3-2-4-1
1
Карнезис
15
Торосидис
19
Папастатопулос
2
Маниатис
5
Сиовас
0
Холебас
0
Коне
23
Тахцидис
21
Кацуранис
0
Христодулопулос
9
Митроглу
0
Кристен
17
Губзер
17
Губзер
0
Кристен
10
Фрик
6
Кристен
6
Кристен
10
Фрик
10
Визер
15
Йилдыз
15
Йилдыз
10
Визер
23
Тахцидис
10
Карагунис
10
Карагунис
23
Тахцидис
0
Коне
7
Нинис
7
Нинис
0
Коне
0
Христодулопулос
17
Пападопулос
17
Пападопулос
0
Христодулопулос
Остались в запасе
Лихтенштейн
Греция
0
Бурак Эрис
ЦП
17
Олджай Гюр
ЦЗ
12
Ченгиз Бичер
ВР
20
Сандро Вольфингер
ЦП
9
Томас Бек
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
13
Михалис Сифакис
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
0
Бурак Эрис
ЦП
17
Олджай Гюр
ЦЗ
12
Ченгиз Бичер
ВР
20
Сандро Вольфингер
ЦП
9
Томас Бек
ЦФ
Остались в запасе
13
Михалис Сифакис
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Рене Паурич
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Лихтенштейн - Греция
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Тодоров
Стадион:
Райнпарк
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