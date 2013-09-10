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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Лихтенштейн
Литва - Лихтенштейн: обзор матча 10 сентября 2013
Литва
10.09.2013, вторник, 19:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
18'
Д. Матулевичюс
40'
Т. Кьянскас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Лихтенштейн
Замена
Г. Сиргедас
️️️️
Д. Матулевичюс
90'
+3
79'
Желтая карточка
И. Эри
Замена
Д. Шернас
️️️️
Э. Чеснаускис
78'
75'
Замена
Ф. Эрне
️️️️
Р. Губзер
Замена
М. Куклис
️️️️
М. Калонас
72'
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
70'
62'
Желтая карточка
С. Визер
Желтая карточка
Г. Вицюс
50'
42'
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
ГОЛ! 2:0!
Т. Кьянскас
Пас отдал
Э. Чеснаускис
40'
39'
Желтая карточка
Р. Губзер
Желтая карточка
В. Андриюшкевичус
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Матулевичюс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
23
Мишель Польверино
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
0
Матиас Кристен
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Литва
17
Мантас Куклис
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
0
Паулис Грибаускас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
0
Мариус Станкявичус
ПЗ
19
Гратас Сиргедас
ЦП
24
Тадас Элиосиус
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
14
Эвалдас Разулис
ЦФ
11
Лукас Спалвис
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
17
Олджай Гюр
ЦЗ
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
0
Бурак Эрис
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
7
Филлип Эрне
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
4-5-1
0
Карчемарскас
23
Андриюшкевичус
4
Кьянскас
5
Микуцкис
13
Миколюнас
0
Чеснаускис
2
Вицюс
0
Ивашкевичус
7
Чеснаускис
10
Калонас
9
Матулевичюс
4-5-1
0
Йеле
5
Квинтанс
4
Кауфманн
6
Штокласа
0
Эри
6
Кристен
10
Визер
17
Губзер
11
Бургмайер
23
Польверино
0
Кристен
9
Матулевичюс
19
Сиргедас
19
Сиргедас
9
Матулевичюс
10
Калонас
17
Куклис
17
Куклис
10
Калонас
0
Чеснаускис
10
Шернас
10
Шернас
0
Чеснаускис
17
Губзер
7
Эрне
7
Эрне
17
Губзер
Остались в запасе
Литва
Лихтенштейн
24
Тадас Элиосиус
ЦП
14
Эвалдас Разулис
ЦФ
12
Эмилиюс Зубас
ВР
0
Паулис Грибаускас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
0
Мариус Станкявичус
ПЗ
11
Лукас Спалвис
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
0
Бурак Эрис
ЦП
17
Олджай Гюр
ЦЗ
12
Ченгиз Бичер
ВР
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Остались в запасе
24
Тадас Элиосиус
ЦП
14
Эвалдас Разулис
ЦФ
12
Эмилиюс Зубас
ВР
0
Паулис Грибаускас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
0
Мариус Станкявичус
ПЗ
11
Лукас Спалвис
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Остались в запасе
0
Бурак Эрис
ЦП
17
Олджай Гюр
ЦЗ
12
Ченгиз Бичер
ВР
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Главный тренер
Рене Паурич
Статистика матча Литва - Лихтенштейн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Сигалава
Стадион:
Спортивный центр Мариямполе
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