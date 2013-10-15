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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Греция - Лихтенштейн
Греция - Лихтенштейн: обзор матча 15 октября 2013
Греция
15.10.2013, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
7'
Д. Салпингидис
81'
Г. Карагунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Лихтенштейн
90'
+1
Замена
С. Йилдыз
️️️️
Д. Хаслер
Замена
С. Атанасиадис
️️️️
К. Митроглу
86'
82'
Замена
Ф. Эрне
️️️️
М. Кристен
ГОЛ! 2:0!
Г. Карагунис
81'
76'
Желтая карточка
И. Эри
74'
Желтая карточка
М. Штокласа
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Г. Самарас
70'
69'
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
Желтая карточка
Д. Салпингидис
52'
Замена
А. Самарис
️️️️
П. Коне
46'
Желтая карточка
П. Коне
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Салпингидис
Пас отдал
Х. Холебас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
23
Мишель Польверино
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
7
Давид Хаслер
ЦФ
0
Матиас Кристен
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Греция
13
Стефанос Капино
ВР
13
Михалис Сифакис
ВР
4
Костас Манолас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
17
Олджай Гюр
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
0
Бурак Эрис
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
10
Марио Фрик
ЦФ
3-4-3
1
Карнезис
0
Холебас
5
Сиовас
11
Винтра
6
Циолис
10
Карагунис
0
Коне
21
Кацуранис
14
Салпингидис
7
Самарас
9
Митроглу
3-5-2
0
Йеле
6
Штокласа
4
Кауфманн
0
Эри
6
Кристен
10
Визер
11
Бургмайер
18
Хаслер
23
Польверино
0
Кристен
7
Хаслер
7
Самарас
0
Христодулопулос
0
Христодулопулос
7
Самарас
0
Коне
22
Самарис
22
Самарис
0
Коне
9
Митроглу
17
Атанасиадис
17
Атанасиадис
9
Митроглу
7
Хаслер
15
Йилдыз
15
Йилдыз
7
Хаслер
0
Кристен
7
Эрне
7
Эрне
0
Кристен
Остались в запасе
Греция
Лихтенштейн
13
Стефанос Капино
ВР
13
Михалис Сифакис
ВР
4
Костас Манолас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
17
Олджай Гюр
ЦЗ
0
Бурак Эрис
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
17
Робин Губзер
ЦП
10
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Остались в запасе
13
Стефанос Капино
ВР
13
Михалис Сифакис
ВР
4
Костас Манолас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
Остались в запасе
17
Олджай Гюр
ЦЗ
0
Бурак Эрис
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
17
Робин Губзер
ЦП
10
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Рене Паурич
Статистика матча Греция - Лихтенштейн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Либор Коваржик
(Прага)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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