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    Мохаммед Алию - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Мохаммед
    Отчество Гойи
    Фамилия Алию
    Команда Таврия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 178
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Таврия (Симферополь)
    24.11.2013 62' -90' Таврия (Симферополь) 2:2 Волынь (Луцк)
    09.11.2013 Был в запасе Заря (Луганск) 0:0 Таврия (Симферополь)
    02.11.2013 90' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Таврия (Симферополь)
    29.09.2013 78' -90' Карпаты (Львов) 2:1 Таврия (Симферополь)
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