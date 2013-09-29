Мохаммед Алию - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Мохаммед
|Отчество
|Гойи
|Фамилия
|Алию
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Мохаммед
|Отчество
|Гойи
|Фамилия
|Алию
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|24.11.2013
|62' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:2
|Волынь (Луцк)
|09.11.2013
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|02.11.2013
|90' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Таврия (Симферополь)
|29.09.2013
|78' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:1
|Таврия (Симферополь)