Виктор Баев - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Баев
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|64
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Баев
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2014
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|09.03.2014
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|06.12.2013
|76' -90'
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.11.2013
|74' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|24.10.2013
|87' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|04.10.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|31.08.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|27.07.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.07.2013
|90' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)