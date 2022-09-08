Фарес Бахлули - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Фарес
|Фамилия
|Бахлули
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Фарес
|Фамилия
|Бахлули
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр-1
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2022
|1' -60'
|Вадуц (Вадуц)
|1:2
|Днепр-1 (Днепр)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|2:2
|Вадуц (Вадуц)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|1:3
|Днепр-1 (Днепр)
|08.09.2022
|69' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)