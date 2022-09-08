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    Фарес Бахлули - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Фарес
    Фамилия Бахлули
    Команда Днепр-1
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр-1 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2022 1' -60' Вадуц (Вадуц) 1:2 Днепр-1 (Днепр)
    06.10.2022 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 2:2 Вадуц (Вадуц)
    15.09.2022 Был в запасе Аполлон (Лимассол) 1:3 Днепр-1 (Днепр)
    08.09.2022 69' -90' Днепр-1 (Днепр) 0:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
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