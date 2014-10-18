Дмитрий Ульянов - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ульянов
|Команда
|Металлург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Вес
|60
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ульянов
|Команда
|Металлург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлург (Запорожье)
|30.11.2014
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:4
|Шахтер (Донецк)
|23.11.2014
|68' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:4
|Динамо (Киев)
|82'
|08.11.2014
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|3:0
|Металлург (Запорожье)
|01.11.2014
|1' -80'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|18.10.2014
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|2:2
|Олимпик (Донецк)