Кристиан Себальос - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Себальос
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Себальос
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2016
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|28.12.2015
|80' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|22.08.2015
|1' -24'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.08.2015
|1' -86'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|15.08.2015
|1' -61'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|08.08.2015
|90' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)