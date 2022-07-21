Ави Рикан - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Ави
|Фамилия
|Рикан
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|168
|Имя
|Ави
|Фамилия
|Рикан
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|11.08.2022
|90' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:0
|Арис (Салоники)
|21.07.2022
|65' -90'
|Зиря (Зиря)
|0:3
|Маккаби (Тель-Авив)