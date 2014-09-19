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    Егор Евтеев - статистика

    #96 | Защитник
    Имя Егор
    Отчество Александрович
    Фамилия Евтеев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 175
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак М (мол) 9 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2014 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 3:3 Урал (мол) (Екатеринбург)
    03.12.2014 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 0:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    29.11.2014 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    22.11.2014 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 3:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    08.11.2014 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    01.11.2014 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 1:3 Спартак М (мол) (Москва)
    23.10.2014 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 2:4 Локомотив (мол) (Москва)
    18.10.2014 69' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:3 Спартак М (мол) (Москва)
    26.09.2014 89' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    19.09.2014 1' -52' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    13.09.2014 58' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0
    86'
    23.08.2014 79' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Спартак М (мол) (Москва)
    16.08.2014 74' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:1 Спартак М (мол) (Москва)
    13.08.2014 57' -89' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
    09.08.2014 73' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:3 Спартак М (мол) (Москва)
    31.07.2014 63' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
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