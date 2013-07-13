Ахмед Пугиев - статистика
#98 | Нападающий
|Имя
|Ахмед
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Пугиев
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|77
|Имя
|Ахмед
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Пугиев
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2013
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|23.11.2013
|85' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:2
|Динамо (мол) (Москва)
|14.09.2013
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|31.08.2013
|1' -60'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|25.08.2013
|1' -55'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|16.08.2013
|1' -82'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|04.08.2013
|1' -74'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|27.07.2013
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|11'
|13.07.2013
|1' -46'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Локомотив (мол) (Москва)