Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антон Бочаров - статистика

Ижевск
14 января 1995 (31), Самара
#21 | Защитник
178 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
2 : 1
20.09.2026
Урал-2
1' - 90'
46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Челябинск-2
1 : 2
13.09.2026
Ижевск
1' - 87'
71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Оренбург-2
3 : 0
07.09.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Ижевск
1 : 2
30.08.2026
Носта
1' - 90'
74'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ижевск
18
0
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
2 : 1
20.09.2026
Урал-2
1' - 90'
46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Челябинск-2
1 : 2
13.09.2026
Ижевск
1' - 87'
71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Оренбург-2
3 : 0
07.09.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Ижевск
1 : 2
30.08.2026
Носта
1' - 90'
74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Ижевск
1 : 1
23.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
15'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Ижевск
1 : 2
16.08.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Оренбург-2
3 : 2
09.08.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Ижевск
2 : 2
02.08.2026
Рубин-2
1' - 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Носта
1 : 1
26.07.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
4 : 0
09.07.2026
Динамо Брл
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Рубин-2
2 : 2
24.05.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Ижевск
2 : 0
17.05.2026
Носта
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Динамо Брл
1 : 1
10.05.2026
Ижевск
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
2 : 1
03.05.2026
Акрон-2
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Победа
3 : 2
29.04.2026
Ижевск
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Ижевск
1 : 2
12.04.2026
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Крылья Советов-2
2 : 0
05.04.2026
Ижевск
1' - 90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+