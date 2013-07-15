|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2014
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|09.05.2014
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|18.04.2014
|1' -75'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|24.08.2013
|1' -80'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|27.07.2013
|78' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.07.2013
|62' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)