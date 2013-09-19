Давид Дистефано - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Дистефано
|Команда
|Пандурий
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Дистефано
|Команда
|Пандурий
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пандурий
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2013
|57' -90'
|Днепр (Днепр)
|4:1
|Пандурий (Тыргу-Жиу)
|07.11.2013
|1' -86'
|Пандурий (Тыргу-Жиу)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|24.10.2013
|80' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Пандурий (Тыргу-Жиу)
|03.10.2013
|59' -90'
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|1:1
|Пандурий (Тыргу-Жиу)
|19.09.2013
|64' -90'
|Пандурий (Тыргу-Жиу)
|0:1
|Днепр (Днепр)