Эрнан Фигередо - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Эрнан
|Фамилия
|Фигередо
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Эрнан
|Фамилия
|Фигередо
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2014
|46' -90'
|Генгам (Генгам)
|2:0
|Динамо (Минск)
|23.10.2014
|1' -80'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|02.10.2014
|1' -62'
|Динамо (Минск)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|18.09.2014
|57' -90'
|ПАОК (Салоники)
|6:1
|Динамо (Минск)