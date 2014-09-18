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    Эрнан Фигередо - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Эрнан
    Фамилия Фигередо
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 мая 1985 (37 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2014 46' -90' Генгам (Генгам) 2:0 Динамо (Минск)
    23.10.2014 1' -80' Динамо (Минск) 0:0 Генгам (Генгам)
    02.10.2014 1' -62' Динамо (Минск) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    18.09.2014 57' -90' ПАОК (Салоники) 6:1 Динамо (Минск)
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