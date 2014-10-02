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    Матиас Кабрера - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Матиас
    Фамилия Кабрера
    Команда Эшторил
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 мая 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эшторил 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:1 Эшторил (Эшторил)
    28.11.2014 Был в запасе Эшторил (Эшторил) 3:3 ПСВ (Эйндховен)
    23.10.2014 81' -90' Эшторил (Эшторил) 1:2 Динамо (Москва)
    02.10.2014 1' -90' Эшторил (Эшторил) 2:0 Панатинаикос (Афины)
    66'
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