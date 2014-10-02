Матиас Кабрера - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Кабрера
|Команда
|Эшторил
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Кабрера
|Команда
|Эшторил
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эшторил
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Эшторил (Эшторил)
|28.11.2014
|Был в запасе
|Эшторил (Эшторил)
|3:3
|ПСВ (Эйндховен)
|23.10.2014
|81' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|1:2
|Динамо (Москва)
|02.10.2014
|1' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|66'