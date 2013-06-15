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    Жадсон - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Жадсон Родригес
    Фамилия Да Силва
    Команда Коринтианс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 октября 1983 (39 лет)
    Рост 169
    Вес 73
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бразилия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.07.2013 73' -90' Бразилия 3:0 Испания
    26.06.2013 Был в запасе Бразилия 2:1 Уругвай
    22.06.2013 Был в запасе Италия 2:4 Бразилия
    19.06.2013 Был в запасе Бразилия 2:0 Мексика
    15.06.2013 Был в запасе Бразилия 3:0 Япония
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