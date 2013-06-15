Жадсон - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Жадсон Родригес
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|169
|Вес
|73
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Жадсон Родригес
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|169
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бразилия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2013
|73' -90'
|Бразилия
|3:0
|Испания
|26.06.2013
|Был в запасе
|Бразилия
|2:1
|Уругвай
|22.06.2013
|Был в запасе
|Италия
|2:4
|Бразилия
|19.06.2013
|Был в запасе
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|15.06.2013
|Был в запасе
|Бразилия
|3:0
|Япония