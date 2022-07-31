Ларс Вильсвик - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Ларс
|Фамилия
|Вильсвик
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1988 (34 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Ларс
|Фамилия
|Вильсвик
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стремсгодсет
|23
|2
|3
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -85'
|Стремсгодсет (Драммен)
|2:4
|Буде-Глимт (Буде)
|06.11.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|5:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|29.10.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:2
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|60'
|22.10.2022
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|09.10.2022
|1' -83'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|11' 60'
|18.09.2022
|1' -82'
|Стремсгодсет (Драммен)
|4:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|10.09.2022
|1' -46'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|2:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|04.09.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:2
|Олесунн (Олесунн)
|69'
|07.08.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|28'
|31.07.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|09.07.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|0:0
|Одд (Шиен)
|70'
|03.07.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|26.06.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:0
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|13'
|18.06.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|5:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|28.05.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:2
|Викинг (Ставангер)
|76'
|25.05.2022
|71' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:2
|Стремсгодсет (Драммен)
|22.05.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|37'
|12.05.2022
|1' -72'
|Викинг (Ставангер)
|0:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|08.05.2022
|1' -86'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|22'
|23.04.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|0:5
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|18.04.2022
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|0:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|10.04.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:3
|Мольде (Мольде)
|41'
|03.04.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|1:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|88'