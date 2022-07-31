Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ларс Вильсвик - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Ларс
    Фамилия Вильсвик
    Команда Стремсгодсет
    Состав Основной
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 октября 1988 (34 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стремсгодсет 23 2 3 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -85' Стремсгодсет (Драммен) 2:4 Буде-Глимт (Буде)
    06.11.2022 1' -90' Одд (Шиен) 5:1 Стремсгодсет (Драммен)
    29.10.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 1:2 Хаугесунд (Хаугесунд)
    60'
    22.10.2022 1' -90' ХамКам (Хамар) 1:1 Стремсгодсет (Драммен)
    09.10.2022 1' -83' Стремсгодсет (Драммен) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    11' 60'
    18.09.2022 1' -82' Стремсгодсет (Драммен) 4:1 Кристиансунн (Кристиансунн)
    10.09.2022 1' -46' Лиллестрем (Лиллестрем) 2:1 Стремсгодсет (Драммен)
    04.09.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 1:2 Олесунн (Олесунн)
    69'
    07.08.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 3:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    28'
    31.07.2022 1' -90' Мольде (Мольде) 3:0 Стремсгодсет (Драммен)
    09.07.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 0:0 Одд (Шиен)
    70'
    03.07.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 1:0 Стремсгодсет (Драммен)
    26.06.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 3:0 Лиллестрем (Лиллестрем)
    13'
    18.06.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 5:1 Стремсгодсет (Драммен)
    28.05.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 3:2 Викинг (Ставангер)
    76'
    25.05.2022 71' -90' Буде-Глимт (Буде) 2:2 Стремсгодсет (Драммен)
    22.05.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 3:2 Волеренга (Осло)
    37'
    12.05.2022 1' -72' Викинг (Ставангер) 0:0 Стремсгодсет (Драммен)
    08.05.2022 1' -86' Стремсгодсет (Драммен) 3:0 Русенборг (Тронхейм)
    22'
    23.04.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 0:5 Сандефьорд (Сандефьорд)
    18.04.2022 1' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 0:1 Стремсгодсет (Драммен)
    10.04.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 1:3 Мольде (Мольде)
    41'
    03.04.2022 1' -90' Йерв (Гримстад) 1:0 Стремсгодсет (Драммен)
    88'
    • Читайте нас: 
    11