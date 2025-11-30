Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Ларс Вильсвик - статистика

Стремсгодсет
18 октября 1988 (37), Берлин
#26 | Защитник
182 см
Норвегия | Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стремсгодсет
28
2
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
1' - 66'
29'
65'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Стремсгодсет
0 : 3
19.10.2025
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стремсгодсет
1 : 1
05.10.2025
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Тромсе
3 : 1
28.09.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
55'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Стремсгодсет
2 : 1
21.09.2025
Сарпсборг 08
1' - 79'
10'
38'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 2
14.09.2025
Стремсгодсет
1' - 76'
58'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Стремсгодсет
3 : 1
31.08.2025
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Брюне
2 : 2
24.08.2025
Стремсгодсет
1' - 29'
28'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Стремсгодсет
0 : 5
15.08.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стремсгодсет
2 : 0
03.08.2025
Хаугесунд
1' - 90'
76'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Буде-Глимт
1 : 0
30.07.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Фредрикстад
3 : 2
25.07.2025
Стремсгодсет
1' - 81'
80'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Мольде
4 : 1
19.07.2025
Стремсгодсет
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Стремсгодсет
2 : 3
13.07.2025
Тромсе
1' - 21'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
1 : 0
05.07.2025
Стремсгодсет
1' - 11'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Стремсгодсет
0 : 2
29.06.2025
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
КФУМ-Камератене
5 : 0
22.06.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Стремсгодсет
0 : 3
31.05.2025
ХамКам
1' - 81'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сандефьорд
3 : 2
25.05.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Стремсгодсет
0 : 2
16.05.2025
Брюне
1' - 67'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Стремсгодсет
1 : 2
21.04.2025
Бранн
1' - 64'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Бранн
2 : 1
10.04.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Хаугесунд
0 : 5
06.04.2025
Стремсгодсет
1' - 73'
48'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стремсгодсет
1 : 2
29.03.2025
Русенборг
61' - 90'
Главные новости
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
Вчера, 23:00
1
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
Вчера, 22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
Вчера, 22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
Вчера, 22:22
3
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
Вчера, 21:47
4
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
Вчера, 21:41
3
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
Вчера, 21:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+