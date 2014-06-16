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    Эджик Узени - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Эджик
    Фамилия Узени
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 марта 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нигерия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.06.2014 Был в запасе Франция 2:0 Нигерия
    25.06.2014 Был в запасе Нигерия 2:3 Аргентина
    22.06.2014 74' -90' Нигерия 1:0 Босния и Герцеговина
    16.06.2014 Был в запасе Иран 0:0 Нигерия
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