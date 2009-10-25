Андрей Комарицкий - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Комарицкий
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|185
|Вес
|85
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Комарицкий
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|185
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|2
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.04.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Арсенал (Киев)
|13.03.2010
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|3:3
|Арсенал (Киев)
|07.03.2010
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Днепр (Днепр)
|05.12.2009
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Заря (Луганск)
|29.11.2009
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Заря (Луганск)
|31.10.2009
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Заря (Луганск)
|25.10.2009
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)