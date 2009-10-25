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    Андрей Комарицкий - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Андреевич
    Фамилия Комарицкий
    Команда Сталь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 февраля 1982 (41 год)
    Рост 185
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.04.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Арсенал (Киев)
    13.03.2010 Был в запасе Карпаты (Львов) 3:3 Арсенал (Киев)
    07.03.2010 Был в запасе Арсенал (Киев) 1:1 Днепр (Днепр)
    05.12.2009 1' -90' Арсенал (Киев) 1:1 Заря (Луганск)
    29.11.2009 Был в запасе Заря (Луганск) 0:1 Черноморец (Одесса)
    21.11.2009 Был в запасе Металлист (Харьков) 2:0 Заря (Луганск)
    31.10.2009 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Заря (Луганск)
    25.10.2009 Был в запасе Заря (Луганск) 3:2 Мариуполь (Мариуполь)
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