|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|5
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|42'
|30.04.2016
|1' -80'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|23.04.2016
|1' -84'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|54'
|16.04.2016
|1' -68'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|07.04.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)