Вячеслав Чечер - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Чечер
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|189
|Вес
|84
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Чечер
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|189
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|23.11.2017
|Был в запасе
|Эстерсунд (Эстерсунд)
|2:0
|Заря (Луганск)
|02.11.2017
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|2:0
|Заря (Луганск)
|28.09.2017
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Заря (Луганск)