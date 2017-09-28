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    Вячеслав Чечер - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Вячеслав
    Отчество Леонидович
    Фамилия Чечер
    Команда Заря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 декабря 1980 (42 года)
    Рост 189
    Вес 84
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 Был в запасе Заря (Луганск) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    23.11.2017 Был в запасе Эстерсунд (Эстерсунд) 2:0 Заря (Луганск)
    02.11.2017 Был в запасе Герта (Берлин) 2:0 Заря (Луганск)
    28.09.2017 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Заря (Луганск)
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