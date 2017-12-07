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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - Атлетик
Заря - Атлетик: обзор матча 07 декабря 2017
Заря
07.12.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
70'
А. Адурис
86'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Атлетик
86'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
М. Сусаета
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
16'
Желтая карточка
У. Нуньес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
13
Андрей Лунин
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Заря
77
Олег Чуваев
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
Атлетик
13
Кепа
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
47
Агер Акетче
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-1-1
13
Лунин
5
Сваток
2
Сухоцкий
45
Гордиенко
20
Караваев
14
Харатин
28
Громов
3-2-2-3
1
Эррерин
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
14
Нуньес
15
Леке
18
Баленсиага
14
Сусаета
17
Рико
9
Уильямс
20
Адурис
14
Гарсия
Остались в запасе
Заря
Атлетик
77
Олег Чуваев
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
47
Агер Акетче
АП
13
Кепа
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
47
Агер Акетче
АП
13
Кепа
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Заря - Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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