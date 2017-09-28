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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Заря
Атлетик - Заря: обзор матча 28 сентября 2017
Атлетик
28.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
0 : 1
Завершен
Заря
26'
И. Харатин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Заря
68'
Желтая карточка
А. Гордиенко
58'
Желтая карточка
Е. Опанасенко
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Харатин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Заря
13
Андрей Лунин
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
47
Агер Акетче
АП
Заря
77
Олег Чуваев
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
3-2-1-1-3
1
Эррерин
12
Сан Хосе
3
Этчейта
4
Саборит
14
Ляпорт
2
Боведа
7
Эчебаррия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
20
Адурис
4-1-1-1
13
Лунин
20
Караваев
2
Сухоцкий
5
Сваток
39
Опанасенко
14
Харатин
24
Гречишкин
28
Громов
Остались в запасе
Атлетик
Заря
47
Агер Акетче
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
77
Олег Чуваев
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Атлетик - Заря
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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