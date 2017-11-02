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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Герта - Заря
Герта - Заря: обзор матча 02 ноября 2017
Герта
02.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
2 : 0
Завершен
Заря
16'
Д. Зелке
73'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Заря
ГОЛ! 2:0!
Д. Зелке
Пас отдал
А. Эссвайн
73'
69'
Желтая карточка
А. Караваев
ГОЛ! 1:0!
Д. Зелке
Пас отдал
М. Миттельштадт
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Заря
13
Андрей Лунин
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Герта
4
Флориан Бак
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
Заря
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
4-2-1-2
1
Крафт
7
Миттельштадт
33
Торунарига
4
Штарк
22
Пекарик
14
Штокер
35
Эссвайн
8
Дуда
9
Зелке
8
Калу
4-1-1
13
Лунин
20
Караваев
2
Сухоцкий
5
Сваток
39
Опанасенко
14
Харатин
24
Гречишкин
Остались в запасе
Герта
Заря
19
Валентино Лазаро
ПЗ
4
Флориан Бак
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
4
Флориан Бак
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Герта - Заря
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
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