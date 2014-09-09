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    Расим Рамалданов - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Расим
    Фамилия Рамалданов
    Команда Хазар
    Состав Основной
    Родной город Баку
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 1986 (37 лет)
    Рост 191
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2014 Был в запасе Азербайджан 0:1 Норвегия
    13.10.2014 1' -90' Хорватия 6:0 Азербайджан
    16'
    10.10.2014 46' -90' Италия 2:1 Азербайджан
    09.09.2014 Был в запасе Азербайджан 1:2 Болгария
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