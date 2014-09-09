Расим Рамалданов - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Расим
|Фамилия
|Рамалданов
|Команда
|Хазар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1986 (37 лет)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Имя
|Расим
|Фамилия
|Рамалданов
|Команда
|Хазар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1986 (37 лет)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2014
|Был в запасе
|Азербайджан
|0:1
|Норвегия
|13.10.2014
|1' -90'
|Хорватия
|6:0
|Азербайджан
|16'
|10.10.2014
|46' -90'
|Италия
|2:1
|Азербайджан
|09.09.2014
|Был в запасе
|Азербайджан
|1:2
|Болгария