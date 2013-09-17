Мартин Поспишил - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Поспишил
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Вес
|73
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Поспишил
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2013
|84' -90'
|Виктория (Пльзень)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|23.10.2013
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|5:0
|Виктория (Пльзень)
|02.10.2013
|84' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:2
|Виктория (Пльзень)
|17.09.2013
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|0:3
|Манчестер Сити (Манчестер)