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    Мартин Поспишил - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Мартин
    Фамилия Поспишил
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июня 1991 (31 год)
    Рост 178
    Вес 73
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2013 84' -90' Виктория (Пльзень) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    23.10.2013 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 5:0 Виктория (Пльзень)
    02.10.2013 84' -90' ЦСКА (Москва) 3:2 Виктория (Пльзень)
    17.09.2013 Был в запасе Виктория (Пльзень) 0:3 Манчестер Сити (Манчестер)
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