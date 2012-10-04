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    Хайме Алас - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Хайме
    Фамилия Алас
    Команда Русенборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июля 1989 (33 года)
    Рост 168
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 82' -90' Байер (Леверкузен) 1:0 Русенборг (Тронхейм)
    22.11.2012 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 3:2 Рапид (Вена)
    09.11.2012 Был в запасе Металлист (Харьков) 3:1 Русенборг (Тронхейм)
    04.10.2012 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 0:1 Байер (Леверкузен)
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