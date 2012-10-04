Хайме Алас - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Хайме
|Фамилия
|Алас
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1989 (33 года)
|Рост
|168
|Имя
|Хайме
|Фамилия
|Алас
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1989 (33 года)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|82' -90'
|Байер (Леверкузен)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)
|22.11.2012
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Рапид (Вена)
|09.11.2012
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|04.10.2012
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|0:1
|Байер (Леверкузен)