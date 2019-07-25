Саша Маркович - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Маркович
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бруш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 марта 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Маркович
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бруш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 марта 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|0:4
|ПСВ (Эйндховен)
|22.08.2019
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|Аполлон (Лимассол)
|15.08.2019
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:1
|Аустрия (Вена)
|01.08.2019
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|25.07.2019
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|2:1
|Аполлон (Лимассол)