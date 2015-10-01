Жоао Гильерме - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Гильерме
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Гильерме
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:3
|Спарта (Прага)
|26.11.2015
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|05.11.2015
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|2:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|22.10.2015
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|2:0
|АПОЭЛ (Никосия)