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    Луис Олим - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Луис
    Фамилия Олим
    Команда Маритиму
    Состав Основной
    Родной город Фуншал
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 августа 1981 (41 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маритиму 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 1' -90' Маритиму (Фуншал) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    18'
    23.11.2012 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:1 Маритиму (Фуншал)
    04.10.2012 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 2:0 Маритиму (Фуншал)
    20.09.2012 1' -90' Маритиму (Фуншал) 0:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
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