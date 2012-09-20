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    Рейнер Феррейра - статистика

    #45 | Нападающий
    Имя Рейнер
    Фамилия Феррейра
    Команда Сувон Самсунг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Академика 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 Был в запасе Хапоэль (Тель-Авив) 2:0 Академика (Коимбра)
    23.11.2012 1' -90' Академика (Коимбра) 1:1 Виктория (Пльзень)
    90'
    08.11.2012 Был в запасе Академика (Коимбра) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    04.10.2012 1' -90' Академика (Коимбра) 1:1 Хапоэль (Тель-Авив)
    20.09.2012 1' -90' Виктория (Пльзень) 3:1 Академика (Коимбра)
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