Рейнер Феррейра - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Рейнер
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Сувон Самсунг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Рейнер
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Сувон Самсунг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академика
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|Был в запасе
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:0
|Академика (Коимбра)
|23.11.2012
|1' -90'
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|90'
|08.11.2012
|Был в запасе
|Академика (Коимбра)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|04.10.2012
|1' -90'
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Хапоэль (Тель-Авив)
|20.09.2012
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Академика (Коимбра)