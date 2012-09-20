Нивалду - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Нивалду Алвеш
|Фамилия
|Фрейтас Сантос
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июля 1988 (34 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Нивалду Алвеш
|Фамилия
|Фрейтас Сантос
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июля 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академика
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -71'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:0
|Академика (Коимбра)
|23.11.2012
|Был в запасе
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|08.11.2012
|1' -90'
|Академика (Коимбра)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|41'
|25.10.2012
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Академика (Коимбра)
|20.09.2012
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Академика (Коимбра)