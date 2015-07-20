Дмитрий Опачев - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Опачев
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|58
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Опачев
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|58
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Носта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.09.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|10.08.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|1:6
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|20.07.2015
|1' -79'
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)