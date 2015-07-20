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    Дмитрий Опачев - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Леонидович
    Фамилия Опачев
    Команда Носта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 1996 (27 лет)
    Рост 172
    Вес 58
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Носта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.09.2015 Был в запасе Носта (Новотроицк) 0:1 Челябинск (Челябинск)
    16.08.2015 Был в запасе Химик (Дзержинск) 2:2 Носта (Новотроицк)
    10.08.2015 Был в запасе Носта (Новотроицк) 1:6 Нефтехимик (Нижнекамск)
    03.08.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 1:1 Носта (Новотроицк)
    28.07.2015 Был в запасе Носта (Новотроицк) 1:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    20.07.2015 1' -79' Носта (Новотроицк) 0:2 Зенит-Ижевск (Ижевск)
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