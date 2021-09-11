Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Рихард Штребингер
Статистика
Рихард Штребингер - статистика
Завершил карьеру
14 февраля 1993 (33), Винер-Нойштадт
#30 | Вратарь
194 см | 90 кг
Австрия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Австрия. Бундеслига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Австрия. Бундеслига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рапид
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
1 : 2
11.09.2021
Адмира Ваккер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 0
22.08.2021
Рид
1' - 63'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
2 : 1
15.08.2021
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
3 : 0
08.08.2021
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
ЛАСК
1 : 1
31.07.2021
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рапид
0 : 2
24.07.2021
Хартберг
1' - 90'
Главные новости
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
5
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
11
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
1
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+