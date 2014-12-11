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Донни Гортер
Статистика
Донни Гортер - статистика
Завершил карьеру
15 июня 1988 (38)
#6 | Защитник
175 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Голландия. Эредивизие 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Чемпионат Голландии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ольборг
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Риу Аве
2 : 0
11.12.2014
Ольборг
1' - 11'
Лига Европы, 5 тур
Ольборг
1 : 0
27.11.2014
ФКСБ
1' - 90'
53'
Лига Европы, 4 тур
Динамо К
2 : 0
06.11.2014
Ольборг
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Ольборг
3 : 0
23.10.2014
Динамо К
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Ольборг
1 : 0
02.10.2014
Риу Аве
1' - 90'
46'
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
6 : 0
18.09.2014
Ольборг
1' - 15'
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