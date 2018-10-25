Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Украина. Премьер-лига 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Лига Европы 2017/2018 Украина. Плей-офф 2017/2018 Украина. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013