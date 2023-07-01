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Йосип Пиварич - трансферы

Завершил карьеру
30 января 1989 (37), Загреб
#19 | Полузащитник
174 см
Хорватия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.23 / -
Локомотива
Завершил
Завершил
01.10.20 / 01.07.23
Динамо К
Локомотива
Свободный агент
08.08.17 / 01.10.20
Динамо Загреб
Динамо К
2 млн €
30.01.09 / 31.12.11
Динамо Загреб
Локомотива
Аренда
16.01.09 / 08.08.17
Локомотива
Динамо Загреб
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