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Хави Аламо
Статистика
Хави Аламо - статистика
Завершил карьеру
18 августа 1988 (38), Гальдар
#21 | Нападающий
190 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
0 : 1
05.11.2016
Алавес
87' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1 : 2
21.10.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
2 : 3
17.10.2016
Осасуна
82' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
3 : 1
25.09.2016
Осасуна
Был в запасе
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